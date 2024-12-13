Последнее обновление: 13.12.2024 12:01

Нефть эталонных марок утром в пятницу дешевеет

Нефть эталонных марок утром в пятницу незначительно дешевеет после снижения по итогам предыдущей сессии.

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,05 до $73,36 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,11 до $73,41 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $0,03 до $69,99 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,27 (0,4%), до $70,02 за баррель.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование