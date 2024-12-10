Последнее обновление: 10.12.2024 18:00

Цены на нефть эталонных марок во вторник утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок во вторник утром снижаются.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,78 за баррель, что на $0,36 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $1,02 до $72,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,39 до $67,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 до $68,37 за баррель.

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