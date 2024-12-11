Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

Украина атаковала нефтебазу в Брянской области

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что поражен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба", его основная функция - прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Этот объект активно используется Россией для снабжения своей армии, отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием, начался массированный пожар.

Военные уточняют результаты поражения объекта.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование