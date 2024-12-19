Россия ночью атаковала Украину несколькими ракетами и десятками беспилотников

В ночь на 19 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину несколькими ракетами и десятками беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили 85 "шахедов" и беспилотников других типов из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла. Силы ПВО сбили 45 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Еще 40 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без последствий).

Кроме того, ночью РФ нанесла удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области.

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно – без жертв и пострадавших.

Попадания БпЛА не зафиксированы.