В России цифровой рубль будут внедрять в широкий оборот поэтапно

Цифровой рубль и универсальный QR-код начнут широко внедрять в российскую платежную систему. Соответствующий закон подписал Путин.

Внедрение будет поэтапным. Продавцы товаров с годовой выручкой от 120 млн рублей, которые являются клиентами системно значимых банков, предоставят покупателям возможность оплаты цифровым рублем с 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2027 года к таким продавцам присоединятся и те, у кого годовая выручка составляет от 30 млн рублей, а уже с 1 сентября 2028 года - все остальные.