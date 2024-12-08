Последнее обновление: 08.12.2024 15:00

Украина потеряла 43 тысячи военных с начала войны

Во время войны безвозвратные потери Украины составили 43 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Обновленные данные о потерях ВС РФ превышают 750 тысяч: 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых. Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше", - сказал президент, которого цитируют украинские медиа.

Владимир Зеленский добавил, что с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 к 1. Так россияне хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого.

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