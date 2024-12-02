РФ ночью атаковала Украину 110 беспилотниками

В ночь на 2 декабря РФ атаковала Украину 110 беспилотниками типа Shahed и дронами других типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, российские войска запускали из направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в России, а отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

В результате подтверждено сбивание 52 дронов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Еще 50 беспилотников военные фиксируют локационно утерянными, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ, еще шесть БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, а еще один дрон находится в воздухе.