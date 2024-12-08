Россия ночью выпустила по Украине более семи десятков дронов

В ночь на 8 декабря российские войска выпустили по Украине более 70 ударных дронов, большинство из них были локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 20:30 7 декабря россияне атаковали 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов (районы пусков – Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск).

По состоянию на 08:30 8 декабря подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбиты 28 вражеских БПЛА. Дроны уничтожили в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 46 беспилотников локационно потеряно.

Из-за падения сбитого дрона в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь, отметили в ВС.