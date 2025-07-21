РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, то в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствия, которые идут", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать намерение Азербайджана подать иски в международные суды в связи крушением самолета AZAL.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.