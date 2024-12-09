Россия ночью запустила по Украине десятки ударных дронов и авиаракеты

В ночь на 9 декабря россияне выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 37 беспилотников, большинство из них были локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, с 19:30 8 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине, используя авиаракеты и 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Атака велась с территории России, из районов Орел и Приморско-Ахтарск.

На утро 9 декабря Воздушные силы уничтожили две ракеты и 18 беспилотников в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

В результате падения сбитых БпЛА в Винницкой области была повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий, заявили в ПС.

В понедельник, 9 декабря, по состоянию на 09:00 зафиксировано активное перемещение ударных дронов.

Беспилотники фиксировались в районах Сумщины и Полтавщины, Харьковщины, Черкасщины, Запорожской и Днепропетровской областях.