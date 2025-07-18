Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

Количество поездов "Ласточка" по маршруту Минск-Москва увеличится

Количество поездов "Ласточка" по маршруту Минск-Москва увеличится. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Беларуси в России Александра Рогожника с гендиректором - председателем правления компании "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.

По информации пресс-службы посольства, на переговорах обсуждались расширение пассажирских и грузовых перевозок, выполнение решений по обеспечению пригородного сообщения, модернизации железнодорожной инфраструктуры портов, строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва-Минск-Москва.

Участники встречи также рассмотрели вопросы белорусско-российского взаимодействия в сфере железнодорожного сообщения.

Путь из Минска в Москву на "Ласточке" занимает около 7-7,5 часа в зависимости от количества остановок на маршруте.

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