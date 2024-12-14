Последнее обновление: 14.12.2024 14:19

Украина атаковала крупнейшую нефтебазу в Орловской области

В ночь на 14 декабря Украина ударила по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Нефтебазу поразили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

На месте начался мощный пожар.

Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. "Стальная лошадь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

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