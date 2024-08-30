Последнее обновление: 30.08.2024 16:45

Израиль сохранит присутствие своих войск в Филадельфийском коридоре

Кабмин Израиля принял решение сохранить присутствие израильской армии в Филадельфийском коридоре. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, решение было одобрено большинством голосов. При этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир воздержался от голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости сохранить контроль над коридором. По его словам, атака ХАМАС 7 октября стала возможной, поскольку Израиль не контролировал Филадельфийский коридор.

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