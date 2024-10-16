Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

Военные Израиля ликвидировали одного из полевых командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командующего, отвечавшего за атаки беспилотников ХАМАС по северу сектора Газа Махмуда аль-Мабху. Об этом сообщает Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, аль-Мабху отвечал за "удары беспилотников по Израилю и израильским войскам в секторе Газа".

Кроме того, за последние сутки израильские военные ликвидировали более 50 бойцов ХАМАС в районе Джебалия на севере сектора Газа.

Как известно, палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года напало на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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