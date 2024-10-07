Израиль нанес удары по объектам ХАМАС по всему сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ракетным пусковым установкам и объектам инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по стартовым позициям ХАМАС и подземной террористической инфраструктуре по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью артиллерия и авиация ЦАХАЛ атаковали объекты ХАМАС, "представлявшие грозу для израильских военных", действующих в центральной части анклава.

Армия "проводит предварительную оценку возможных нападений ХАМАС и действует соответственно", ее действия "направлены на спасение жизней людей", население просят следовать указаниям властей.

ЦАХАЛ также уничтожила несколько складов оружия Хезболлы и ликвидировала отряд элитного подразделения "Радван" шиитского движения на территории южного Ливана.

"188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд "Радван" на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, силы ЦАХАЛ уничтожили штаб Хезболлы, в котором бойцы движения планировали атаки на северные израильские поселения и в котором хранили оружие. Израильские военные обнаружили и устранили засаду Хезболлы. Также в сообщении отмечается, что израильские военные обнаружили и конфисковали оружие из автомобиля бойцов движения и уничтожили яму со взрывчаткой.

В свою очередь представители Хезболлы заявили, что 6 октября атаковали военную базу в городе Хайфа на севере Израиля. Террористы выпустили несколько ракет по базе Кармель, заявив, что атака "посвящена" бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, убитому в результате израильского авиаудара в конце сентября. В ЦАХАЛ отметили, что со стороны Ливана было выпущено около 20 снарядов. Сработала ПВО, некоторые из снарядов были уничтожены, другие упали на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.

В тот же день Израиль объявил закрытой военной зоной еще три района на границе с Ливаном. "После оценки ситуации" въезд был запрещен в кибуцы Манара, Ифтах и Малкия, говорится в сообщении ЦАХАЛ.