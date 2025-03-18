Украина провела испытания дрона с дальностью 3 тысячи километров

Украина разрабатывает дрон с дальностью полета 3 тысячи километров. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, он уже успешно прошел испытания.

«Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон с дальностью 3 тысячи километров успешно прошёл испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства», - заявил Зеленский.

Кроме того, на ставке 17 марта обсуждался вопрос по применению украинских ракет «Длинный Нептун».

«Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», - сказал Зеленский.