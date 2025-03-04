В Украине за два года производство артиллерии выросло в три раза

За последние два года производство артиллерии в Украине выросло в три раза. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"За последние два года производство артиллерии выросло в три раза, бронетранспортеров - в пять раз, противотанковых средств - в два раза, боеприпасов - в два с половиной раза", - сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

По его словам, сейчас Украина производит около трети необходимого на поле боя вооружения.

"Наша цель - 50%, как минимум", - сказал премьер.