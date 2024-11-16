Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

На границе Беларуси с ЕС количество транспорта c начала недели увеличилось почти в три раза

С начала недели очереди транспорта на въезд в ЕС выросли с 460 до 1280 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, очередь легковушек фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 240 авто. Его контрольные службы с начала недели оформили всего 35% транспорта.

Около 1050 большегрузов простаивают перед всеми европейскими пунктами пропуска. Очередь перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) с понедельника выросла до 490 фур. Его контрольные службы приняли на свою территорию 28% большегрузов от нормы.

Литовское направление является самым загруженным на пути в ЕС — около 600 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию. Сотрудники пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с начала недели оформили всего 32% грузового транспорта.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование