Последнее обновление: 11.11.2024 13:58

Около 500 фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси

Въезда в Литву и Латвию ожидают около 500 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самое загруженное направление для следования фур в ЕС — латвийское, въезда на сопредельную территорию ожидают 330 большегрузов. За выходные дни в Латвию через единственный функционирующий пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) проследовал 31% грузовиков от нормы.

Въезда в Литву ожидают 130 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 18%, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 3 фуры из 20 положенных в час. Контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) за 4 дня пропустили на свою территорию 48% большегрузов.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование