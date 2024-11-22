На границе Беларуси с Евросоюзом очередь фур с понедельника выросла на 470 авто

С понедельника очередь фур в Евросоюз выросла на 470 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, около 900 большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 17% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 31% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают более 500 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с понедельника приняли на свою территорию 40% авто.

Очередь большегрузов в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) составляет 150 единиц. Польские контрольные службы за 7 дней пропустили из Беларуси 56% транспорта.

«По состоянию на 12:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется более 150 легковушек. В течение недели сопредельные контрольные службы оформляли 25 из 70 авто в час, т.е. 36% от нормы», - говорится в сообщении ГПК.