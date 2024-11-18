На белорусско-польской границе скопилось около 500 легковушек

Около 500 легковых авто фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, за выходные через польский погранпереход Тересполь (Брест) на сопредельную территорию проследовало 37% от нормы.

Что касается, фур, то за двое суток в ЕС проследовало всего 36% машин от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 1200 большегрузов ожидают въезда в ЕС, самым загруженным направлением остается литовское. Контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с субботы приняли на свою территорию 27% авто от нормы», - информирует ГПК.

На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется 100 грузовиков. Польские контрольные службы за выходные дни оформили 53% фур от нормы.

Латвийская сторона в погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) приняла на свою территорию 39% авто. Въезда в Латвию ожидают более 400 единиц грузового транспорта.