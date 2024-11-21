На белорусско-польской границе скопилось около 460 легковушек, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Около 460 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы приняли на свою территорию всего 37% транспорта", - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то за сутки европейские контрольные службы оформили всего 45% фур от нормы.

"Свыше 1600 большегрузов ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). За сутки его контрольные службы оформили лишь 36% большегрузов, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 3 фуры из 8 положенных в час", - утверждает ГПК.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 22% грузовиков от нормы.

По состоянию на 10:00 около 340 грузовых авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За 24 часа сопредельная сторона оформила 58% грузовиков от нормы.