На белорусско-польской границе скопилось 750 легковушек и 25 автобусов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С пятницы количество легковых авто перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) существенно не изменилось — в очереди находится 750 единиц транспорта. За выходные дни сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 38% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 25 автобусов», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что спустя 2 недели снова появилась очередь фур в Польшу.

«По состоянию на 10:00 более 265 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 50% большегрузов от нормы», - информирует ГПК.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 37% фур.

За два дня меньше всего грузовиков оформили литовские контрольные службы в Мядининкае (Каменный Лог) — 16% от нормы, т.е. 3 авто из 20 в час.