Последнее обновление: 06.11.2024 10:52

Спикер Палаты представителей США объявил Трампа избранным президентом

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в которых мы находимся", - цитируют американские СМИ Майка Джонсона.

Спикер добавил, что республиканцы в Палате представителей готовы незамедлительно действовать, чтобы реализовывать политический курс Трампа.

Ранее ряд ведущих американских СМИ сообщил, что Трамп, согласно поступившим оценкам, набрал достаточно голосов для победы на выборах. Ожидается, что в скором времени он выступит перед сторонниками.

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