Президент США Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание - СМИ

Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание. Об этом сообщил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин в эфире телеканала Newsmax со ссылкой на многочисленные источники.

По его информации, лидер государства сделает соответствующее заявление на национальном съезде Демократической партии в Чикаго 19-22 августа.

Ожидается, что там же будет избран новый кандидат на пост президента от политической силы. До выборов в ноябре Байден свой пост покидать не собирается и намерен исполнять свои обязанности в полном объеме, добавил Халперин. Источники обозревателя утверждают, что действующий глава государства не собирается поддерживать вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей преемницы.

Халперин также назвал несколько кандидатур, которые могут заменить Байдена в предвыборной гонке от Демократической партии. Это губернаторы штатов Кентукки, Пенсильвания, Калифорния и Мичиган — Энди Бешир, Джош Шапиро, Гэвин Ньюсом и Гретхен Уитмер.