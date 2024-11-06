Последнее обновление: 06.11.2024 10:52

В президентской гонке в США пока лидирует Трамп

В США продолжается процесс закрытия избирательных участков и подсчета голосов избирателей на президентских выборах

По данным на настоящее время, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 230 голоса Избирательной коллегии, а кандидат от демократов Камала Харрис – 182. Об этом сообщает CNN.

Следует отметить, что для победы на выборах кандидат должен набрать по меньшей мере 270 голосов из 538 голосов членов Избирательной коллегии.

Вместе с тем, по прогнозам CNN, по предварительным данным, Дональд Трама выигрывает на выборах в Арканзасе, Южной Каролине, Флориде, Оклахоме, Миссури, Теннеси, Алабаме, Вайоминге, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Техасе, Луизиане, Монтане, Юте, Миссисипи, Айдахо и Канзасе, а Камала Харрис – в округе Колумбия, Мериленде, Массачусетсе, Делавэре, Иллинойсе, Род-Айленде, Нью-Йорке, Колорадо, Калифорнии, Виргинии, Гавайях и Вашингтоне.

Дональд Трамп также одержал победу в так называемом «колеблющемся штате» Северной Каролине.

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