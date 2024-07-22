Камала Харрис готова бороться за пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис готова побороться за президентский пост на выборах 2024 года после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал кандидатуру Харрис. Об этом сообщает The Hill.

В частности, Камала Харрис подтвердила, что готова побороться за номинацию.

"Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я планирую заслужить и выиграть номинацию... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию – и нашу страну – для победы над Дональдом Трампом с его радикальной программой Project 2025. У нас 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться и вместе мы победим ", – заявила Харрис.

CNN по состоянию на утро понедельника насчитали более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.

Между тем данные последних опросов свидетельствуют о том, что Камала Харрис, которая может стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США, с незначительным отрывом отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа.

Согласно средним данным опросов в США от Decision Desk HQ (DDHQ) и The Hill, в паре Трамп-Харрис экс-президент опережает ее примерно на 2% – с 47% против 45%. Это почти такие же показатели, как в паре с Джо Байденом – 46% к 43,5%.

В случае включения в опрос независимого кандидата Роберта Кеннеди отрыв Трампа от Харрис возрастает до 5,7 процентных пунктов – примерно 43% против 37%, тогда как Кеннеди поддержали бы почти 6%.

Как известно, вечером 21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.