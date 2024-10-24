Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" и теперь снимает указатели. Об этом сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на информацию от Пограничной службы страны.

Как известно, движение через оба временные пункты пересечения границы было заблокировано в течение длительного времени.

В "Инари" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года соответственно из-за ограничений на экспорт российской древесины.

"Решение никоим образом не меняет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", – проинформировал заместитель командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

Общественный вещатель отметил, что решение о закрытии временных пунктов пересечения границы было принято единогласно начальником финской пограничной службы и начальником российской пограничной службы в октябре.

В результате этого решения Финляндии придется внести изменения в правительственное постановление о пунктах пересечения границы, чтобы ликвидировать пункты пропуска "Париккала" и "Инари".

По информации журналистов, пограничная служба теперь разрабатывает практические шаги для выполнения этого решения. На практике это означает, например, снятие знаков, указывающих на пункт пересечения границы

Возможное открытие временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией, добавили пограничники.