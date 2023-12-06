Последнее обновление: 06.12.2023 18:00

Финляндия 14 декабря откроет пункты пропуска на границе с РФ

Финляндия готовится 14 декабря открыть пункты пропуска на границе с РФ. Об этом изданию Yle рассказал представитель финской погранслужбы Хейкки Ахтиайнен.

По его словам, пограничники оставят часть ограждений, поскольку не исключают, что КПП придется закрывать снова.

"Мы должны понять, продолжится ли этот поток просителей убежища, если границы откроются", - отметил Ахтиайнен.

Погранслужба Финляндии готова к продлению ограничений на восточной границе, подчеркнул он.

Ранее Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией из-за большого наплыва прибывавших через территорию РФ просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока.

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