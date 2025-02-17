Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Финляндия планирует досрочно завершить строительство ограждения на границе с РФ

Двухсоткилометровый стационарный барьерный забор на границе с Россией будет построен с опережением графика. Об этом сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.

"Строительство заграждения будет завершено в основном в этом году, а некоторые участки - в следующем году", - заявил начальник Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен, слова которого приводит портал.

В первую очередь забор будет построен на международных пунктах пропуска.

Ранее планировалось завершить строительство ограждения к концу 2026 года.

Забор с колючей проволокой и высотой около четырех метров будет построен вдоль восточной границы протяженностью около 1300 километров, в основном на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивается как наиболее высокий. Пограничники не исключают, что участки забора будут построены и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы.

Рядом с забором прокладываются дороги для передвижения пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. В общей сложности полоса, расчищаемая под объект, достигнет в ширину около 10 метров. В ограждении предусмотрены проходы для патрулей и перемещения животных, а в наиболее важных зонах установят динамики и освещение.

Примерная стоимость всего проекта составляет €380 млн.

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