Финляндия намерена ограничить въезд в страну через границу с РФ

Власти в Хельсинки "примут меры" после того как резко выросло число запросов на убежище в Финляндии от граждан третьих стран, въезжающих через границу с РФ. Об этом заявила глава МВД Мари Рантанен.

По ее словам, власти РФ стали разрешать проезд в Финляндию, "несмотря на недостаток документов, что делает въезд незаконным".

По словам министра, власти в Хельсинки вскоре будут готовы ограничить движение через российско-финскую границу либо полностью закрыть отдельные пограничные переходы.

В марте сообщалось, что Финляндия приступила к сооружению забора на границе с РФ, которым планируется обнести около 200 км границы с Россией из-за опасений возможного наплыва мигрантов. Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1300 км.