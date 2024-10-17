Великобритания ввела санкции против российского теневого флота

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Об этом заявил британский МИД.

Как отмечается в пресс-релизе, это "самый крупный пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров".

"Теневым флотом" называют суда, которые обходят санкционные ограничения, введенные в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Общее число нефтяных танкеров, подвергшихся санкциям, достигло 43, отмечает МИД Британии.

В частности, под санкции попали очередные танкеры "Совкомфлота". В том числе это Ns bora, Atlas, Moskovsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis, Antaeus.

В санкционном списке также 4 судна для перевозки СПГ Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy (универсальное судно газовоз и регазификатор).

Кроме того, под санкции попала "РусГазДобыча". АО "РусГазДобыча".

"Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли", - сказано в заявлении МИД Великобритании.

По данным Форин-офиса, нефтяные танкеры, попавшие под санкции, принесли России примерно $4,9 млрд только за последний год.