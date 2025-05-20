Великобритания расширила санкции в отношении российского финсектора

Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина страны.

В "черные списки" вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, в том числе три компании из Китая, включая Electronic Scientific Engineering LTD; группа депозитариев и регистраторов, среди которых "Р.О.С.Т.", "Спецдепозитарий "Инфинитум", "ДРАГА", "Сургутинвестнефть", регистратор "Регион", "ВТБ Регистратор", "ВТБ Спецдепозитарий", РДЦ "Паритет", "Новый регистратор", "Реестр-РН", спецдепозитарий "Гарант", "Оборонрегистр", "Реком" и другие.

Кроме того, под британскими санкциями теперь находится компания "А7", созданная с участием банка ПСБ и специализирующаяся на расчетах в ВЭД.

Санкционный список также пополнили "Санкт-Петербургская валютная биржа", НКО "Петербургский расчетный центр" и Агентство по страхованию вкладов, в том числе 15 лиц, "распространявших российскую дезинформацию"; лица, связанные с работой российского энергетического сектора.

Власти Великобритании внесли АО "Метафракс Кемикалс" (Пермский край) в санкционный список. Причиной внесения в список стало то обстоятельство, что, по данным Лондона, компания ведет бизнес в стратегическом для РФ секторе, а именно - в оборонном. В санкции включили ООО "Иннополис", металлургический завод "Красный Октябрь", МТ-Системс и ООО НПП "Нифрит".

В санкционный список внесено и АО "Корпорация Красный Октябрь" (Волгоград). Основанием для внесения в санкционные списки стало участие компании в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в оборонной отрасли.

"В санкционные списки добавлены 82 фигуранта", - говорится в заявлении.

Под санкции также попали 18 судов, задействованных в перевозке нефти и нефтепродуктов.