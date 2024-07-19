Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

Великобритания расширила санкции против российского "теневого флота"

Великобритания расширила санкционный список против "теневого флота" России еще на 11 позиций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение британского правительства.

Санкции введены в отношении судов, включая "Залив Амурский" и "СКФ Печора", связанных с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.

В правительственном уведомлении говорится, что, предположительно, суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

В прошлом месяце Великобритания ввела первые санкции против шести судов "теневого флота" России, которые использовались для обхода западных санкций в отношении торговли российской нефтью.

Кроме того, в июне Британия ввела санкции против компании "Ингосстрах", которая предоставляет услуги российским экспортерам нефти, включая страхование судов.

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