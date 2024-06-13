Великобритания тоже расширила санкционный список в отношении России

Великобритания расширила санкционный список в отношении России более чем на 40 позиций и присоединилась к ограничениям против Московской биржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

Кроме того, Великобритания включила в санкционный список "Ингосстрах" и СПБ Биржу, а также ввела личные санкции против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя ИГ "Инсайт" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна, а также санкции в отношении шести российских судов.

В новый список санкций Великобритании также вошли компании из Китая, Кыргызстана, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.

В среду США ввели санкции против физических и юридических лиц из России, Беларуси и Китая. Под ограничения, в частности, попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, выступающий посредником в сделках на валютной бирже.

Кроме того, США ввели запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.