Израильская армия начала затопление туннелей ХАМАС

ЦАХАЛ начал закачивать морскую воду в туннельный комплекс террористов ХАМАС, пишет издание The Wall Street Journal.

Представители американской администрации, которую Израиль предупредил о своих действиях, считают, что затопление поможет уничтожить туннели, где боевики скрывают боеприпасы, и разрушить инфраструктуру террористов.

Операция может занять несколько недель. Вместе с тем некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что закачивание морской воды может поставить под угрозу снабжение сектора Газа пресной водой.

Джо Байдена во время пресс-конференции с Зеленским спросили о затоплении туннелей в связи с сообщениями, что террористы держат там израильских заложников.

"Есть утверждения, что ни в одном из этих туннелей нет заложников, но я не знаю этого наверняка", - ответил американский президент.