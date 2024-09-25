Последнее обновление: 25.09.2024 17:46

Армия Израиля атаковала 60 объектов разведотдела Хезболлы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила об авиаударах по 60 целям, связанным с разведывательным отделом ливанской шиитской группировки "Хезболла".

"Сегодня, на основе данных Управления военной разведки, наши истребители нанесли удары по 60 террористическим объектам разведывательного отдела Хезболлы", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Согласно информации, в результате ударов удалось уничтожить "средства сбора разведданных, командные пункты и дополнительную инфраструктуру, которую противники использовали для проведения ситуационной оценки".

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам Хезболлы на территории Ливана. Группировка, в свою очередь, продолжает ракетные обстрелы израильской территории.

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