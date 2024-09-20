Последнее обновление: 20.09.2024 18:46

Израиль нанес целенаправленный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по многоэтажке в столице Ливана - Бейруте.

Представитель армии обороны Израиля подтвердил проведение атаки. Удар нанес истребитель F-35.

Ливанские СМИ пишут, что удар пришелся по одному из самых оживленных районов города. По сообщениям с мест, много раненых гражданских. Сейчас улица, рядом с которой произошел взрыв, оцеплена, на ее территорию никого не пускают в целях безопасности.

Член руководства Хезболлы был убит, сообщает телеканал Al Hadath. Его имя и должность не уточняются.

По данным израильского телеканала Channel 12, целью атаки был командующий специальными операциями группировки Ибрагим Акиль.

"Аль-Джазира" также сообщает о серии ударов ЦАХАЛ по объектам "Хезболлах" на юге Ливана.

Ранее ВВС Израиля провели серию массированных ударов по югу Ливана, атаковав около 100 пусковых установок и иных объектов инфраструктуры Хезболлы за два часа.

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