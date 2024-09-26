Израиль заявил о ликвидации командующего воздушных сил Хезболлы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сообщения, что ей в ходе удара по Бейруту удалось устранить командующего воздушными силами движения "Хезболла" Мухаммада Хуссейна Сарура, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ отметили, что он отдавал приказы атаковать Израиль беспилотниками-камикадзе и крылатыми ракетами, запускать разведывательные БПЛА. За последние годы он руководил производством беспилотников Хезболлы, развернул площадки для их сборки в Ливане, в том числе в Бейруте.

Также военные сообщали, что он исполнял роль военного атташе Хезболлы в Йемене, где участвовал в создании воздушных сил мятежников-хуситов.

После информации об уничтожении Сарура начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что военные должны продолжать удары по Хезболле.

"Мы годами ждали такой возможности", - отметил он.