ЦАХАЛ нанесла удары по производству вооружений Хезболлы на юге Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Бейрута по предприятиям, которые занимались производством вооружений для движения "Хезболла".

"Накануне, в понедельник, по указанию разведки ЦАХАЛ, ВВС осуществили высокоточные удары по нескольким предприятиям по производству оружия и по иным объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" в районе Бейрута Дахия", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильская сторона обвинила Хезболлу в том, что движение намеренно размещает оружейные фабрики и хранилища вооружений под жилой застройкой в Бейруте. В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные старались минимизировать риск для проживающих в районе ударов гражданских лиц: так: военные заблаговременно распространили предупреждение о скорой атаке, использовали воздушную разведку и высокоточное оружие.

На юге Ливана локальные операции проводит 98-я дивизия ЦАХАЛ. До этого она несколько месяцев вела бои в секторе Газа, приобретая нужный впоследствии опыт.