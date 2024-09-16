Последнее обновление: 16.09.2024 15:46

Цены на нефть эталонных марок днем повышаются

Категории: Нефть Цены

Нефтяные цены повышаются в ходе торгов днем.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 выросли на $0,3 до $71,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,37 до $69,02 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%.

Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин".

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