Последнее обновление: 19.09.2024 09:59

Цены на нефть отреагировали на снижение ставки ФРС

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку опасения относительно спроса сдержали возможные выгоды от большего, чем ожидалось, снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 8 центов до $73,73 за баррель, тогда как фьючерсы на WTI на октябрь снизились на 3 цента до $70,88 за баррель.

Между тем аналитики Citi прогнозируют нестандартный дефицит на рынке нефти на уровне около 0,4 миллиона баррелей в сутки, что будет поддерживать цены на нефть марки Brent в диапазоне $70-75 за баррель в течение следующего квартала, но это явление будет временным.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование