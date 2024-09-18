Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

Цены на нефть снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $73,32 за баррель, что на $0,38 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,95 до $73,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,4 до $70,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,1 до $71,19 за баррель.