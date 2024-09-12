Последнее обновление: 12.09.2024 10:56

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,09 за баррель, что на $0,48 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,42 до $70,61 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,43 до $67,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,56 (2,4%), до $67,31 за баррель.

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