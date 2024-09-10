Apple презентовала новое поколение часов

Компания презентовала Apple Watch Series 10 с более закругленными рамками, обновленным соотношением сторон и широкоугольным OLED-экраном.

Дисплей стал на 40% ярче при просмотре под углом и на 10% тоньше предыдущих моделей.

Ожидается добавление обнаружения остановки дыхания во сне, функция вскоре должна быть одобрена FDA. Она появится и в Series 9.

Отдельно была представлена обновленная версия Apple Watch Ultra 2 для любителей активного образа жизни.

Новая ОС watchOS оснащена следующими ИИ-функциями: переводчик будет использовать искусственный интеллект для распознавания речи и перевода; на Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra он сможет работать без подключения к телефону.

ИИ также улучшил функцию Smart Stack, которая использует контекстную информацию для отображения нужных виджетов.

Новый циферблат «Фото» будет использовать нейросеть для идентификации и отбора фотографий из библиотеки.