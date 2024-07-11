Apple упрощает перенос файлов из Google Photos на iCloud

Google и Apple представили новый инструмент для перенесения изображений из Google Фото в iCloud. Об этом сообщает 9to5Mac.

Инструмент появится в течение следующей недели и позволит автоматизировать процесс переноса данных непосредственно через интернет. Пользователям не нужно будет загружать или выгружать данные, а только инициировать процесс.

Процесс переноса занимает несколько часов или несколько дней в зависимости от размера файлов. Важно отметить, что перенос фотографий из Google Photos в iCloud не приведет к их удалению из Google Фото, это нужно сделать вручную.

Инструмент не будет работать с детскими аккаунтами, аккаунтами Apple ID, управляемыми ІТ-администратором, или аккаунтами iCloud с включенной функцией расширенной защиты данных.

Этот инструмент создан в рамках инициативы передачи данных, которая является результатом сотрудничества между Apple, Google и Meta. Инициатива была начата в 2023 году и входит в состав проекта Data Transfer Project.