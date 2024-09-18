Наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратом

В США регулятор Минздрава - Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) - сертифицировал беспроводные наушники AirPods Pro 2 компании Apple в качестве слуховых аппаратов.

Это результат работы вендора над новой технологией управления звуком Hearing Aid Feature.

Hearing Aid Feature усиливает звуки и является полезным для людей с легким или умеренным нарушениями слуха. В связи с этим новый функционал признан первым безрецептурным ПО для слабослышащих людей.

Apple добавит Hearing Aid Feature в прошивку AirPods Pro 2 до конца 2024 года.

Следует отметить, что официальная цена на AirPods Pro 2 составляет $249. Аналогичные по качеству аппараты стоят $800+.

Apple презентовала функцию Hearing Aid Feature 9 сентября 2024 года во время шоу, посвященного анонсы линейки iPhone 16, смарт-часов Apple Watch Series 10, а также новых наушников AirPods 4.