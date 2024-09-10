Apple представила iPhone 16 Pro и Pro Max

Компания Apple представила iPhone нового поколения.

Вместе с базовыми моделями iPhone 16 и 16 Plus дебютировали также флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Новинки получили увеличенные экраны, новые очень мощные процессоры, множество ИИ-функций и другие улучшения. Apple также утверждает, что iPhone 16 Pro Max имеет «лучшее время автономной работы iPhone за всю историю».

Новые флагманские смартфоны компании получили немного более крупные OLED-экраны: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у iPhone 16 Pro Max, что на 0,2 дюйма больше по сравнению с 6,1 и 6,7 дюйма у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max соответственно. Apple утверждает, что у новинок «самые тонкие рамки среди всех продуктов Apple». Корпуса новинок снова изготовлены из титана. Они выпускаются в четырех цветах: черном, белом, сером и новом «пустынном титане». Как и у базовых iPhone 16, у новых iPhone Pro появилась кнопка управления камерой Camera Control.

Линейка iPhone 16 Pro оснащена мощнейшим 3-нм чипом A18 Pro с шестиядерным центральным процессором (два производительных и четыре энергоэффективных ядра) и 16-ядерным нейронным движком, который, по словам компании, обеспечивает «потрясающую производительность» для функций Apple Intelligence. CPU на 15% быстрее, чем в iPhone 15 Pro. Также улучшена графическая производительность благодаря новому шестиядерному графическому процессору, который на 20% быстрее, чем GPU чипа A17 Pro в iPhone 15 Pro. Во время презентации Apple заявила, что A18 Pro является самым быстрым чипом в смартфонах в мире.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили одинаковые наборы камер. Каждый из смартфонов оснащен 48-Мп основной камерой, новой 48-Мп широкоугольной камерой и 12-Мп телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом, реализованным с помощью объектива с тетрапризмой, который был эксклюзивом для iPhone 15 Pro Max. В линейке iPhone 16 также появилась новая кнопка управления камерой для спуска затвора, зума и других настроек одним касанием. Apple также пообещала, что в обновлении программного обеспечения, которое выйдет позже в этом году, кнопка получит двухступенчатый затвор.

Также Apple представила новые стили фотографий, и пользователи смогут менять стили на своих снимках уже после того, как фотография сделана. iPhone 16 Pro также сможет снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду в ProRes, а скорость воспроизведения после съемки можно будет регулировать в приложении «Фото». А еще iPhone наконец научили ставить запись видео на паузу.

Кнопка Camera Control также будет отвечать за работу с функцией Visual Intelligence, которая позволяет пользователям навести камеру iPhone на что-либо и получить информацию об объекте, например, определить породу собаки или узнать информацию о ресторане, а также выполнить такие действия, как добавление события в календарь.

Системные инструменты написания текста в Apple Intelligence позволяют пользователям корректировать заметки и письма, делая их более дружелюбными или профессиональными, проверять грамматику и структуру, а также обобщать текст. В приложениях «Заметки» и «Телефон» можно записывать и расшифровывать аудио, а также создавать сводки разговоров. Инструменты работы с текстом доступны практически везде, где пользователи пишут текст. Apple Intelligence также помогает расставлять приоритеты с помощью сводок уведомлений и функции «Приоритетные сообщения» в «Почте». Siri получила новый дизайн и улучшенное понимание языка, позволяя вести более естественное общение. Пользователи могут комбинировать голосовой ввод и набор текста, а Siri теперь обладает обширными знаниями для ответов на вопросы.

Apple также заявила про улучшенное аудиооснащение iPhone 16 Pro и Pro Max, включая четыре микрофона «студийного качества». Пользователи смогут записывать пространственное аудио при съемке пространственного видео. Новая функция Audio Mix использует машинное обучение для определения и разделения фонового звука и речи. Например, In-Frame Mix выделяет голос человека, находящегося в кадре. Функция Cinematic Mix обрабатывает звук, как в кино, с экранным звуком впереди и шумами окружающей среды в окружении. Обновления коснулись и голосовых заметок, позволяя накладывать дорожку поверх существующих записей.

Apple утверждает, что в этом году iPhone Pro обеспечат «огромный скачок во времени автономной работы». Производитель заявляет, что iPhone 16 Pro Max предложит «лучшее время автономной работы на iPhone за всю историю» — благодаря «оптимизированной внутренней конструкции» и чипу A18 Pro. iPhone 16 Pro Max обеспечивает до 33 часов воспроизведения видео, а iPhone 16 Pro — до 27 часов. Телефоны iPhone 16 Pro поддерживают 20-Вт проводную зарядку, а также беспроводную зарядку MagSafe мощностью 25 Вт. И еще новинки сертифицированы по стандарту Qi2 с поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт.

Стоимость iPhone 16 Pro начинается от $999 за версию со 128 Гбайт памяти, а iPhone 16 Pro Max — от $1199 за модель с 256 Гбайт памяти. Оформить предварительный заказ на новые iPhone Pro можно будет уже 13 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.