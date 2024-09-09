Последнее обновление: 09.09.2024 18:05

Контрразведка ФРГ предупредила об угрозе кибератак из России

Подразделение 29155 внешней разведки РФ представляет актуальную киберугрозу для стран ЕС и НАТО, в том числе для объектов критической инфраструктуры. Об этом сегодня заявило Федеральное ведомство по охране конституции (BfV).

Контрразведка ФРГ отмечает, что подразделение 29155 известно своими диверсиями и покушениями на убийство во всем мире. С 2020 года подразделение активно занимается хакерскими атаками, которые сопровождаются взломом веб-сайтов и кражей данных. В частности, хакеры из 29155 ответственны за масштабную кибератаку на гражданскую инфраструктуру и компьютерные системы Украины в январе 2022 года.

По информации BfV, с 2022 года основные цели этого подразделения ГРУ - шпионаж и препятствование помощи Украине со стороны западных союзников.



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