Подразделение 29155 внешней разведки РФ представляет актуальную киберугрозу для стран ЕС и НАТО, в том числе для объектов критической инфраструктуры. Об этом сегодня заявило Федеральное ведомство по охране конституции (BfV).

Контрразведка ФРГ отмечает, что подразделение 29155 известно своими диверсиями и покушениями на убийство во всем мире. С 2020 года подразделение активно занимается хакерскими атаками, которые сопровождаются взломом веб-сайтов и кражей данных. В частности, хакеры из 29155 ответственны за масштабную кибератаку на гражданскую инфраструктуру и компьютерные системы Украины в январе 2022 года.

По информации BfV, с 2022 года основные цели этого подразделения ГРУ - шпионаж и препятствование помощи Украине со стороны западных союзников.