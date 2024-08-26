Стали известны последствия утреннего массированного ракетного удара по Украине

Стали известны последствия массированного ракетного удара по Украине: есть погибшие, начались перебои с электроснабжением.

Как сообщалось, утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщали власти нескольких областей: Одесской, Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Запорожской, и Львовской.

В Луцке Волынской области поврежден многоквартирный дом, один человек погиб. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

В Полтавской области поврежден промышленный объект, ранено пять человек. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Один человек погиб в результате российской утренней атаки в Запорожской области, еще один — в Днепропетровской области, сообщили местные власти.

В 4 районах Киевщины есть повреждения частных домов. Один человек получил ранения, проинформировал глава ОВА Руслан Кравченко.

После ракетной атаки по всей Украине возникли проблемы с электроснабжением. Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света.

В Киеве несколько районов остались без света, на правом берегу Киева зафиксированы перебои с водоснабжением, сообщил мэр города Виталий Кличко. Позднее он заверил, что работа оборудования водоснабжения на правом берегу Киева восстановлена. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры. В столице развернуты «пункты несокрушимости», в которых жители получить необходимую помощь после отключения света.

Перебои с электроснабжением также возникли в Львовской и Николаевской областях.

Украинские железные дороги вывели резервные тепловозы, поезда дальнего следования продолжают движение по графику, но перебои наблюдаются в движении электропоездов.